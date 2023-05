Ferruccio Ghilardi vince con 26 voti di scarto | “Una battaglia giocata sul filo del rasoio”

(Di lunedì 15 maggio 2023) Oltre il Colle. Ha vinto con 26di, candidato sindaco della lista “Impegno Comune”. Unopiccolissimo ma altrettanto importante per conquistare la carica di primo cittadino in una sfidasuldelfino alla fine. Il 52% dei cittadini ha infatti scelto lui nella sfida a due con il suo avversario, l’uscente Pierangelo Manenti di “Sì amo Oltre il Colle”. “È stata una sfida bellissima e sofferta fino alla fine,suldel. Siamo davvero felicissimi per il risultato ottenuto e garantiamo a tutti i cittadini che ci hanno scelti, e anche a quelli che non lo hanno fatto, che ci impegneremo al massimo, lavorando con grande serietà fin da ...

Elezioni comunali a Bergamo: ai seggi in undici paesi. L'affluenza alle 23 è del 44,98%, era il 58,39 cinque anni fa. Ma a Serina e Casnigo aumentano Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Alle 15 urne chiuse e al via lo spoglio: ecco chi ha vinto. Il turno di ballottaggio è previsto per domenica 28 e lunedì 29 maggio ...Bergamo, 14 maggio 2023 – Al via una nuova tornata elettorale per le elezioni comunali del 14 e 15 maggio. Urne aperte oggi, domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. In Lombardia si vota in ...