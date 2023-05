Avviati oggi i lavori per la realizzazione del Passante AV di Firenze che prevede il sottoattraversamento ferroviario della città e la nuova stazione AV di Firenze Belfiore. Presenti Matteo Salvini, ......costi benefici della Commissione Trasporti del Consiglio regionale del Piemonteil 25 ... lungo le tappe di Un treno per la rinascita dellesecondarie piemontesi , cui hanno partecipato ...E in cui le programmazioni settoriali a lungo termine, per lecome per le reti idriche, ... La nave così si èfra un coro di urrà, fra ripetuti, unanimi olè ad ognuna delle tantissime ...

Ferrovie, avviata a Firenze la fresa per passante Alta Velocità Agenzia askanews

A dirlo il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, Giani “orgoglioso” dell’avvio dei lavori per il passante AV di Firenze, che arriva dopo il revamping della fresa e dopo anni di “stop and go ...Presenti Matteo Salvini, Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, Dario Nardella, Sindaco ...