Federica Pellegrini | un ' Oro' oltre bulimia e fragilità | ' Mi vedevo un mostro'

(Di lunedì 15 maggio 2023) Sofferto, strappato con le unghie e coi denti, conquistato. Non solo in vasca.alla vigilia del lancio della ...

Sofferto, strappato con le unghie e coi denti, conquistato. Non solo in vasca.alla vigilia del lancio della ...parla del suo rapporto con la bulimia nel suo nuovo libro Oro per La Nave di Teseo. Repubblica svela un'anticipazione su quanto racconta la regina del nuoto. I problemi con l'...Mettevo giù e mi consumavo di lacrime a saperlo li.' Di recente, invece, un'altra concorrente di Pechino Express,, ha smentito di essere incinta .

Confessioni importanti di Federica Pellegrini che nella sua autobiografia 'Oro' ha raccontato anche di aver sofferto di bulimia.Federica Pellegrini, nel suo libro autobiografico Oro, che uscirà domani, martedì 16 maggio per La Nave di Teseo, ha deciso di raccontarsi a tutto tondo e di parlare anche della sua lotta contro la ...