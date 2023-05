Federica Pellegrini si racconta nel libro “Oro” | tra aneddoti e i problemi di bulimia

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 15 maggio 2023) In passato la campionessa ha sofferto di disturbi alimentarisie lo fa dalle pagine di “Oro”, la sua nuova autobiografia, in uscita domani, 16 maggio per “La Nave di Teseo”. Alcune anticipazioni sono state svelate da Repubblica. Nelsi parla infatti dei suoicon ladi cui aveva già parlato in passato. Dopo il Mondiale di Montreal, in seguito al trasferimento su Milano inizia il tunnel della. Laraconta: «La sera, dopo aver mangiato tutto quello che potevo durante il giorno, vomitavo. Lo facevo sistematicamente, ogni sera prima di andare a dormire, quando il ricordo di tutto il cibo ingurgitato aumentava il senso di colpa. Vomitare era un po’ come ripulirsi la coscienza e anche la ...