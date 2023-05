Federica Pellegrini | Mi ingozzavo di cibo | poi la notte vomitavo tutto

(Di lunedì 15 maggio 2023) La disperazione per l'argento - 'Avevo investitosu quei Mondiali - si legge nella bio - dopo un anno schifoso. Volevo l'oro. Solo l'oro mi avrebbe ripagato della fatica, del dolore, dell'...

Fotogallery -in Sicilia, vacanze con polemiche alla Scala dei Turchi A LUGANO Fotogallery - Chanel Totti esce allo scoperto con Cristian Babalus nel giorno del suo 16esimo ...VERONA - Una fuoriclasse con molte fragilità.è uno dei personaggi più amati del mondo dello Sport, al di là dei grandi successi che è stata in grado di ottenere durante la sua carriera agonistica. Nel suo percorso in vasca ha ...e Matteo Giunta ospiti a Che tempo che fa da Fabio Fazio rompono il silenzio e dichiarano che la produzione di Pechino Express ha mentito: ecco perché Chiacchieratissima la fine ...

Una Federica Pellegrini inedita, fragile, piena di insicurezza: è una delle tante personalità che la "divina" ha voluto raccontare nella sua autobiografia "Oro". "Non provavo alcuna indulgenza nei mie ...Arrivano durissimi racconti da parte di Federica Pellegrini nella sua autobiografia dal titolo ‘Oro’. Gli attacchi di panico e la bulimia. Si chiama ‘Oro‘ ed è l’autobiografia di Federica Pellegrini ...