Federica Pellegrini e la bulimia | “Mangiavo e la notte vomitavo tutto” | La rivelazione shock

(Di lunedì 15 maggio 2023) Alice Torriha raccontato la sua battaglia contro la, le sue insicurezze e le sue fragilità in un estratto… L'articolo proviene da Quilink.

Il 20 maggio sarà la giornata di, ma non mancheranno altri grandi protagonisti del mondo dello spettacolo e della letteratura, come Benedettta Rossi, Roberto Saviano e Zerocalcare ...da poco ha pubblicato il suo primo libro Oro , in cui racconta diversi retroscena anche piuttosto forti sulle sue vittorie ma anche sui periodi bui che ha dovuto affrontare. L'ex ...L'ex campionessa di nuotoha concesso al quotidiano La Repubblica di riportare alcune parti della sua autobiografia " Oro ": dalla bulimia al rapporto travagliato con il proprio corpo e con il cibo, l'ex ...

La lotta con la bulimia, le insicurezze e le fragilità: è un Federica Pellegrini senza filtri quella che si è raccontata nella sua autobiografia Oro di cui è stato proposto un estratto. “Non provavo a ...Federica Pellegrini parla della bulimia nell'anticipazione del suo libro. L'autobiografia "Oro" arriverà nelle librerie il 16 maggio.