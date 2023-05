(Di lunedì 15 maggio 2023) Enricodichiara che Lucianohavia dache restare e non confermarsi Enricoha espresso la sua opinione ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Forza Napoli Sempre: “Non prevedo il futuro, però ho esperienza pluriennale per capire in anticipo cosa possa accadere. Il Napoli ha fatto un grande campionato, ma una pessima Coppa Italia ed un pessimo Quarto di Finale di Champions League, quindi gli resta un forte rammarico. Io ho quasi sempre lasciato nel momento in cui ho vinto qualcosa e, quando non l’ho fatto, hoe mi hanno cacciato. E non è capitato solo a me. Capita.ha, perché a fine campionato doveva dire a De ...

Enrico, dirigente e opinionista, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, condotto da Dario ... Sapete come la penso, per me fanno bene ad andare via sia Giuntoli che, perché lo ...Notizie calcio - Enrico, dirigente e opinionista, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live , condotto da Dario ... per me fanno bene ad andare via sia Giuntoli che, perché lo ...Gaetano, agente Fifa , è intervenuto a Marte Sport Live, condotto da Francesco Marciano, su Radio ...Potrebbe rimanere, per quanto riguarda Giuntoli il calcio è fatto di cicli, stimoli ...

Fedele: "Spalletti ha sbagliato. Meglio andare via da vincitore" napolipiu.com

Mi comprenderai, ma non voglio essere più l'allenatore del Napoli: meglio andare via da vincitore'...". Fedele ha poi aggiunto: "Spalletti, secondo me, vuole vivere una nuova avventura, vede cos'è ..."Aurelio De Laurentiis ha un obbligo: al di là delle richieste di Luciano Spalletti, deve assolutamente blindarlo". Enrico Fedele, ex procuratore sportivo e dirigente di lungo corso, intervenendo ai ...