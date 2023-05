FC Barcelona | Real Madrid | uno dei primi a congratularsi con il Barcellona per lo scudetto

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 15 maggio 2023) 2023-05-15 02:17:01 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! Ilè stato proclamato campione della Liga 2022-23 ottenendo così il titolo numero 27. Non appena si è conclusa la partita contro l’Espanyol, sono iniziate ad arrivare le prime congratulazioni per il club del Barça. Uno deiè stato quello del suo eterno rivale, il. “Congratulazioni al, ??campione del campionato 2022-2023”, si legge nel messaggio su Twitter. Villar, Osasuna, Getafe,Sociedad, Cdiz, Elche, Sevilla, Athletic, Mallorca, Betis… molti dei rivali che i catalani hanno avuto in questo campionato si sono congratulati con il nuovo campione. Anche il presidente della Liga, Javier Tebas, con il quale il club non ha ottimi rapporti, è stato uno dei ...