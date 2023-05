Fazio? Scelta autonoma | politica non c' entra La Dalla Chiesa smonta le polemiche

... il conduttore ha spiegato meglio le ragioni dietro questanella sua rubrica 'Senza impegno' sul settimanale Oggi , in uscita il prossimo mercoledì. Prima di tutto,ha voluto mettere in ...'L'ultima cosa che mi interessa sono i palinsesti televisivi. Però è una liberadi un libero conduttore che ha accettato liberamente un'offerta in un'emittente televisiva ...di Fabioalla ...L'addio di Fabioalla Rai 'è una suaprofessionale' secondo il presidente del Senato Ignazio La Russa. 'Io per altro - ha aggiunto la seconda carica dello Stato, a margine del premio alla memoria di ...

Salvini: "Fazio a Discovery Una scelta sua, non è un affare di Stato ... Agenzia ANSA

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha commentato l'abbandono di Fabio Fazio dalla Rai dopo oltre 40 anni: "Mi dispiace, ma è una scelta".(LaPresse) Fabio Fazio lascia la Rai dopo 40 anni. Al conduttore di 'Che Tempo Che Fa' su Rai3 non è stato rinnovato il contratto. Notizia che ...