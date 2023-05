Fazio lascia la Rai | Salvini | Auguri | non è un affare di Stato

(Di lunedì 15 maggio 2023) Fabiola Rai? "Non è undi". Matteo, ministro delle Infrastrutture, risponde così alle domande sull'addio di Fabioe Luciana Littizzetto alla tv di. Il ...

Leggi anche Perché Fabiola Rai, l'addio dopo 40 anni: riparte da Discovery con Luciana Littizzetto Rai - baltone, le nomine del governo Meloni tra sogni (Porro) e possibili addii ()...è stato per vent'anni (dal 2003 al 2023) alla conduzione di Che tempo che fa, la trasmissione in onda su Rai 3 ogni domenica sera, a cui hanno partecipato nelle corso delle varie edizioni ...Fabiola Rai "Non è un affare di Stato". Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture, risponde così alle domande sull'addio di Fabioe Luciana Littizzetto alla tv di Stato. Il ...

Fabio Fazio lascia la Rai e passa a Warner Bros. Discovery Agenzia ANSA

Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...Mentre il contestato addio di Fabio Fazio alla tv pubblica, continua a tenere banco sui social e nel dibattito politico, l’attenzione torna in queste ore sulla governance della Rai.