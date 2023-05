Fazio lascia la Rai | Salvini | “Auguri | non è un affare di Stato”

Dopo 40 anni Fabiola Rai . E lo fa dopo 20 edizioni di Che tempo che fa , il suo ormai storico programma partito nel 2003. Mancano solo due puntate: da domenica 28 maggionon sarà più in Rai e la ...Grazie a tutto il pubblico, comunque ci ritroveremo.' Sono eleganti e non polemiche queste parole di Fabioche con la sua 'spalla' (in senso nobile) Luciana Littizzettola Rai e cambia ...Argomenti vigili del fuoco social facebook animali Video del giorno Fabiola Rai: "Non tutti sono adatti per tutte le narrazioni"

Fabio Fazio lascia la Rai e passa a Warner Bros. Discovery Agenzia ANSA

La notizia dell'addio di Fabio Fazio alla Rai, dopo 40 anni, ha scatenato polemiche. Arrivano le frecciate di Fiorello e Littizzetto. Vediamo cosa è accaduto.Fabio Fazio, dopo quarant’anni ha lasciato la Rai. Il popolare conduttore debutterà sul Nove già dal prossimo autunno. L’accordo con Discovery, che vede il trasloco anche di Luciana Littizzetto, è al ...