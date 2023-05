Fazio lascia la Rai | mi imbarazza la commozione di certi giornali Così come l’esultanza di Salvini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 maggio 2023) Non pochi intellettuali si baloccano con l’espressione enfatica secondo cui la nostra società sarebbe dominata dal “pensiero unico”. Che lo facciano per attirare i like con una locuzione tanto suggestiva quanto irrealistica, oppure che ne siano effettivamente convinti, a me sembra evidente che sono del tutto fuori strada. Per carità, il capolavoro di George Orwell 1984 (quello in cui si descriveva benissimo un regime da dittatura del pensiero omologato) non passa mai di moda, ma bisogna rendersi conto che lì era narrata una condizione più simile ai totalitarismi novecenteschi che non allo scenario di istupidimento delle masse in cui ci troviamo oggi. Il caso della Rai e del conduttore Fabiopossono costituire un valido esempio di tale scenario. Da una parte abbiamo le giaculatorie dei corifei del politicamente corretto, che gridano al regime televisivo, ...