Fazio | la Rai libera dai partiti non interessa più a nessuno? Segui la diretta con Peter Gomez

Dopo l'annuncio ufficiale tramite comunicato, Fabiosi congeda dallanella puntata di domenica 14 maggio di Che tempo che fa , confidando di essere pieno d'entusiasmo per la nuova avventura a Discovery sul Nove con Luciana Littizzetto dal ...L'uscita di Fabioda Viale Mazzini oltrepassa i confini televisivi per diventare un caso politico. Dopo vent'anni di ' Che tempo che fa ' e quaranta di, il conduttore savonese per i ...Con la nomina di Sergio parte dunque la corsa della "nuova"a trazione centro - destra e l'avvio è di quelli turbolenti visto che a tenere banco in queste ore è l'addio di Fabio, migrato a ...

Quanto guadagna Fazio alla Rai e perché lasciarlo andare via è un autogol: i ricavi superano i costi Corriere della Sera