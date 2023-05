Fazio e Littizzetto lasciano la Rai | l’ironia di Salvini | “Belli ciao”

(Di lunedì 15 maggio 2023) ROMA – “”. Così Matteo, segretario della Lega e ministro delle Infrastrutture, in un tweet, con tanto di manina iconizzata, ha commentato ieri la notizia dell’addio di Fabioe Lucianaalla Rai. Il conduttore, dopo una carriera di 40 anni nella tv pubblica, passerà infatti a Discovery sulla base di un contratto quadriennale. “è adulto, sceglierà lui. Di sicuro alcuni maxi stipendi multi milionari in momenti di crisi, sulla tv pubblica, vanno ridimensionati e discussi, a prescindere da nomi e cognomi”, aveva dettoin mattinata a Radio24 prima che l’addio didiventasse ufficiale. L'articolo L'Opinionista.

