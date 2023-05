Fazio e Littizzetto | la cattiva fede dei loro cantori

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 15 maggio 2023) 00:00 Buongiorno ai commensali! 00:24 Salvini twitta “Belli Ciao” per l’uscita di&Litizzetto e succede un casino. 02:30 Repubblica in lutto e con Michele Serra celebra il Fazismo e quaranta anni di sua storia in Rai, ma perché nessuno ricordae alle veline del fazismo che è falso. Agli inizi del 2000mollò la Rai per andare a Tele Monte Carlo (oggi La7) con Lerner e con una quindicina di miliardi di lire. E poi quando Tronchetti vide le perdite del gruppo li fece fuori e ritornarono fischiettando in Rai. 08:25 Guerra, Zelensky e le armi. 09:35 Esteri, Erdogan al ballottaggio. 10:00 Meloni e Salvini ieri dal Cav. 10:17 Il Domani continua contro il Cav e Dell’Utri. 11:55 Giustizia, Nordio e la sua riforma, anche per gli arresti. 12:17 Super Aldo Cazzullo con l’intervista al tennista Djokovic. 12:48 Cronaca, il papà e ...