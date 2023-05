Fazio? Al di sopra di ogni limite | cannonata-Alemanno | De Gregorio sbotta | Video

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il caso è politico: l'addio di Fabioe Luciana Littizzetto alla Rai tiene banco in tutte le trasmissioni. Già, uno strappo storico, maturato nel contesto di rinnovamento di Viale Mazzini che sta portando avanti il governo di centrodestra. Il conduttore di Che tempo che fa lascia poco prima dei 40 anni in Rai, trasloca a Discovery e porta con sé anche Luciana Littizzetto, la sua fidatissima spalla. Della vicenda se ne parla a In Onda, il programma della domenica sera su La7 condotto da Concita Dee David Parenzo. Ospite in studio ecco Gianni, al quale chiedono cosa pensi dell'accaduto. "Se non sbaglio uno degli elementi che ha generato questa scelta è anche il tetto agli stipendi. Ricordiamoci insomma che l'emolumento diera veramente al didi...

Fazio lascia la Rai, gioia Salvini (“Belli Ciao”) e ironia Gasparri (“Va sostituito con o... Il Riformista

Dopo anni di attacchi politici e indiscrezioni, la Rai perde uno dei suoi volti più autorevoli. Fabio Fazio se ne va e lascerà un vuoto gigantesco, per credibilità e ascolti. Una voragine difficile da ...quindi ricordiamoci che l’emolumento di Fazio era al di sopra di ogni limite. E poi vent’anni sono tanti…". Poi qualche parola di soddisfazione per le nuove dinamiche politiche che stanno prendendo ...