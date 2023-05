Fave | il metodo perfetto per conservarle a lungo!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 15 maggio 2023) Con l’arrivo della primavera e della bella stagione arrivano anche alcuni legumi tipici come ad esempio le. Lepossono essere utilizzate in diverse ricette e posso anche essere tranquillamente gustate anche fresche. Infatti quelle fresche hanno una consistenza morbida e un sapore più delicato di quelle secche che invece richiedono una lunga cottura e sono, quindi, molto più dure. Qualsiasi sia il tipo diche abbiamo davanti sono comunque ricche di sali minerali, proteine vegetali, vitamine e fibre che portano tanti vantaggi al nostro organismo. Come già detto, a differenza dellesecche che sono reperibili tutto l’anno nei supermercati e nei negozi alimentari, lefresche sono disponibili solo nel periodo che va da aprile a giugno. Quindi, proprio per questo motivo, può essere ...