Far west MotoGp. Perché nel motomondiale si cade troppo

(Di lunedì 15 maggio 2023) Le gare disi stanno trasformando in rodei. Più che in pista sembra di essere in qualche saloon del vecchio Fardove non si mette nulla a tirare fuori le rivoltelle. In pista ormai si è passati dalle carenate moto contro moto, alle mani addosso come hanno fatto Pecco Bagnaia e Maverick Viñales a Le Mans dopo lo scontro che li ha eliminati tutti e due quando la gara era scattata da appena cinque giri. Dopo saranno anche tornati ai box insieme, si saranno stretti la mano, ma la scena trasmessa in mondovisione rischia di diventare famosa come quella in cui Piquet prese a pugni sul casco Eliseo Salazar dopo un incidente in Formula 1. È un Mondiale a nervi tesi in cui oltretutto si rischia di farsi del male, come già successo alla prima gara della stagione al povero Enea Bastianini che non è ancora potuto tornare in pista. Anche a Le Mans in ...