Famiglia trasforma il cane morto in un tappeto | polemiche sui social “Non si può fare questo a un animale”

Leggi su tpi

(Di lunedì 15 maggio 2023) Secondo alcuni, un modo per ricordare il propriodomestico. Secondo altri, una trovata che fa orrore. Un’azienda australiana, la Chimera Taxidermy, si è specializzata nelre gli animali domestici in oggetti da tenere in casa anche dopo la loro morte. Lo mostra in un video la titolare Maddy, 29 anni, che spiega come la pelle di unsia stato “conciato eto in modo che la pelliccia non cada” e dovrebbe rimanere in buone condizioni per molti anni. Dopo le prime, l’azienda ha pubblicato un altro video in cui spiega che le pelli sono realizzate per essere conservate o esibite ma non come tappeti su cui camminare, come avevano pensato alcuni utenti. “Congolden retriever non ci ho fatto unda salotto”, ha spiegato la ...