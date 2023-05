Fabio Fazio sostituito da chi su Rai3? Giletti in stand by | spunta Bonolis

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 15 maggio 2023) Dopo anni di ipotesi, e attacchi politici piuttosto frequenti,è fuori dalla Rai. A partire dalla stagione tv 2023/2024 il conduttore sarà a Discovery, più precisamente sul canale Nove, con Che Tempo Che Fa e la sua squadra. Quattro anni di contratto, ad oggi un solo programma presumibilmente collocato nella prima serata della domenica e un ruolo di responsabilità editoriale. Andare via dal servizio pubblico è stata una libera scelta o indotto a salutare Viale Mazzini? Il mancato rinnovo del contratto avrebbe spintoa prendere in considerazione altre offerte per la gioia della destra, in primis di Matteo Salvini che ha esultato sui social. Lasciarsi scapparesarà un autogol in termini di ascolti per la Rai: Che Tempo Che Fa è diventato una certezza e nel corso di 20 anni ...