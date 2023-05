Fabio Fazio lascia la Rai e interviene | silenzio rotto | arriva la frecciatina di Fiorello – VIDEO

(Di lunedì 15 maggio 2023)la Rai insieme a Luciana Littizzetto. Dopo la conferma giunta in queste ore, sulla questione è intervenuto il diretto interessato confermando il passato a Discovery.la Rai e commenta la sua decisione “Il mio lavoro continuerà altrove, d’altronde non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni, me... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

via dalla Rai e Luciana Littizzetto rimane con lo spolverino in mano. Commento Finalmente sembra (con questi il condizionale è sempre d'obbligo, vedi il caso Rovelli) che dopo decenni sia ...Grazie a tutto il pubblico, comunque ci ritroveremo.' Sono eleganti e non polemiche queste parole diche con la sua 'spalla' (in senso nobile) Luciana Littizzetto lascia la Rai e cambia ...Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, riguardo al passaggio dia Discovery . "Penso che la Rai, così come l'intero Paese possa contare su tante donne e ...

Quanto guadagna Fazio alla Rai e perché lasciarlo andare via è un autogol: i ricavi superano i costi Corriere della Sera

Erin Doom si chiama Matilde ed è una bella ragazza bionda e sorridente. Non ha resistito alla “strategia Ferrante” l’autrice più letta del 2022. E infatti poche ore fa è apparsa in tv, negli ultimi sc ...Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, riguardo al passaggio di Fabio Fazio a Discovery. "Penso che la Rai, così come l'intero Paese possa contare su tante donne e ...