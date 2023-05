Fabio Fazio lascia la Rai dopo 40 anni | Non sono un uomo adatto a tutte le stagioni

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 15 maggio 2023) "in Rai da 40, però non si può essere adatti ale. Io non credo di esserlo. Con grande entusiasmo intraprendo un nuovo cammino, spero, econvinto, di inventiva e di creatività". Così, lanciando la terzultima puntata del suo talk show, ha commentato il suo addio alla Rai, arrivatosettimane di indiscrezioni e l’attesa del conduttore che il contratto, in scadenza a fine giugno, diventasse oggetto di trattativa alla vigilia dell'insediamento del nuovo vertice della tv pubblica voluto dal governo Meloni., insieme a Luciana Littizzetto, passa a Warner Bros. Discovery con un accordo blindato di quattroche lo vedrà debuttare sul Nove già dal prossimo autunno.