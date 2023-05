Fabio Fazio | dopo l’addio alla Rai non si collega a Domenica In | “Non può”

(Di lunedì 15 maggio 2023) In queste ultime ore è arrivata una notizia che ha sorpreso molti telespettatori della Rai.ha annunciatoall’emittente televisiva per spostarsi altrove, nello specifico a Warner Bros su Discovery canale NOVE. Tuttavia, il presentatore di Che Tempo Che Fa avrebbe dovuto partecipare inmento aIn, ma così non è stato. L'articolo

Come carrier fa il botto Rai3, in calo i marchi di Rete4, Ranucci e Zoro Cresce, con il suo ibrido di infotainment che ad aprile aumenta il già nettissimo vantaggio sulla ..., dopo 40 anni alla Rai, lascia il canale per iniziare una nuova avventura sul Nove e curare progetti editoriali per Discovery. Tullio Solenghi ha dedicato un post al conduttore, mostrando ...Giovane, bella, simpatica: svelata sul palcoscenico dil'identità dell'autrice da centinaia di migliaia di copie. È lei ad aver deciso di venire allo scoperto

Fabio Fazio lascia la Rai e passa a Warner Bros. Discovery Agenzia ANSA

La rassegna stampa mattutina di Fiorello a Viva Rai2! non poteva ignorare il caso Fabio Fazio, all'indomani dell'annuncio dell'addio del conduttore alla Rai per passare a Discovery. (ANSA) ...Nel corso del suo programma mattutino VivaRai2, Fiorello ha commentato la cacciata di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto dalla Rai.