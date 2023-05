Fabio Fazio commenta il suo addio alla Rai e diserta Domenica In

(Di lunedì 15 maggio 2023)è il nome più chiacchierato degli ultimi giorni perché il suoRai ha fatto molto rumore. Dopo 40 anni di onorato servizio pubblico e ascolti stellari, la nuova Rai – gestita dal nuovo governo meloniano – non gli ha rinnovato il contratto. Ovviamente essendo lui un professionista non è rimasto senza lavoro e ha già firmato un contratto per quattro anni con Discovery. Secondo quanto scritto da TvBlog il conduttore sul Nove riporterà tutto il carrozzone di Che Tempo Che Fa, programma da lui ideato e di cui ha i diritti. Insieme a, infatti, passeranno a Discovery anche Luciana Littizzetto, tutti gli autori del programma e probabilmente anche Filippa Lagerback.pomeriggio– che doveva ...

Si aspettava una dichiarazione di Roberto Saviano sul suo amicoe finalmente è arrivata. È una dichiarazione di guerra al governo Meloni. In un lungo post pubblicato sul suo profilo Twitter, infatti, l'autore di Gomorra precisa che non è vero che...... togliere il tasto Nove dal telecomando, cambiare il nome di Rai3 in Rete4, rassicurare il Pd che il programma Chi l'ha visto sarà dedicato ai suoi elettori, mandare un messaggio rasserenante a,...Per cui la domanda sorge spontanea: come si scontrerannoe Littizzetto con questo mondo di Ottavio Cappellani T utti a chiedersi come farà la Rai senzae nessuno pensa a come ...

L'addio alla Rai di Fabio Fazio: «Non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni: il mio lavoro prosegue altrove ... Open

Fa ancora molto discutere il clamoroso addio di Fabio Fazio alla Rai. Infatti, come preannunciato alcuni giorni fa, il conduttore televisivo ha firmato con Discovery. Dopo ben 40 anni in Rai ha deciso ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...