Fabio Fazio | che colpa ne ho se sono tanto buono?

(Di lunedì 15 maggio 2023) Da Panorama del 3 ottobre 2012Succede che l’intervistatore seriale di Che tempo che fa finisca intervistato; che, anziché fare le domande, debba rispondere. La sua amica Luciana Littizzetto lo incornicia così: «Tu sei come il vino, più invecchi e più sai di tappo». Tappo o non tappo, piaccia o non piaccia, è lui il sacerdote che nel 2013, per la terza volta, officerà Sanremo. E che dal 30 settembre torna su Rai 3 con il suo programma, Che tempo che fa, e dal 1° ottobre debutta con Roberto Saviano in prima serata.Le leggo una frase: «È evidente che l’arte del cinema si ispira alla vita, mentre la vita s’ispira alla televisione». Sa chi l’ha detto?No, chi l’ha detto?Woody Allen. Beh, è un paradosso efficace. Ma per me le cose oggi non stanno più così. La vita traeva ispirazione dalla televisione finché non è arrivato il Grande fratello nel ...