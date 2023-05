Fabio Fazio Cacciato Dalla Rai | Stoccata Di Selvaggia Lucarelli!

(Di lunedì 15 maggio 2023) Grande clamore sta suscitando la notizia dell’addio dialla Rai. Viene da chiedersi se il conduttore sia statodall’azienda di Viale Mazzini oppure se sia stato lui a scegliere di cambiare aria. Quale sarà la verità? A dire la sua sulla vicenda, ci ha pensatoLucarelli. Ecco cosa ha detto la giornalista!lascia la Rai dopo 40 anni e passa a Discovery Da ore non si parla d’altro che dell’addio dialla Rai. Dopo 40 anni passati nell’azienda di Viale Mazzini, il conduttore di Che tempo che fa cambierà emittente.prossima stagione televisiva, il suo programma, i suoi collaboratori e pure Luciana Littizzetto, traslocheranno su Discovery. Un grande cambiamento, che ha fatto ...

Il conduttore di 'Quarta Repubblica' va a gamba tesa sulla permanenza in Rai die sui suoi ...Si mette la mano sul cuorein apertura di Che tempo che fa su Rai tre, dopo l'annuncio dell'addio alla Rai per traslocare a Discovery: 'Grazie, grazie mille. Benvenuti. Andiamo avanti tranquilli', dice mentre viene ...Dopo 40 annilascia la Rai . E lo fa dopo 20 edizioni di Che tempo che fa , il suo ormai storico programma partito nel 2003. Mancano solo due puntate: da domenica 28 maggionon sarà più in Rai e ...

Quanto guadagna Fazio alla Rai e perché lasciarlo andare via è un autogol: i ricavi superano i costi Corriere della Sera

La notizia dell'addio di Fabio Fazio alla Rai, dopo 40 anni, ha scatenato polemiche. Arrivano le frecciate di Fiorello e Littizzetto. Vediamo cosa è accaduto.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...