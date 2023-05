Fabio Fazio a “Che tempo che fa” | “Non ci sono uomini adatti a tutte le stagioni”

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 15 maggio 2023)ostenta serenità dopo che il suo addio a “mamma Rai” dopo 40 anni è stato ufficializzato. Il conduttore savonese ha ottenuto un contratto milionario che lo legherà a Discovery per i prossimi quattro anni. A partire dal prossimo autunno, condurrà un programma sul canale Nove. Luciana Littizzetto e tutto il suo gruppo di lavoro traslocherà a Discovery insieme a lui. “Continuo a fare serenamente il mio lavoro altrove” “Il mio lavoro continuerà altrove. Non tutti i protagonistiperle narrazioni, me nereso conto“, ha detto questa seradurante il collegamento con il Tg3 in cui abitualmente dà le anticipazioni della puntata domenicale di “Cheche fa”. “Quindi ...