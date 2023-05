Fa cadere cero | parroco nega comunione a bimbo autistico La madre | Cerimonia separata

(Di lunedì 15 maggio 2023) Avrebbe voluto fare la Primaassieme ai suoi 40 compagni nella chiesa dell’Assunta a Silvi, in provincia di Teramo, ma ilha preferito che un bambinodi 10 anni ricevesse l’Eucarestiamente, in una seconda cappella. La decisione è stata presa dal prelato dopo che il ragazzino ha fattounin cui poi è inciampato durante le prove. Padre Antonio Iosue ha quindi comunicato ai genitori che, vista la sua esuberanza, fosse meglio organizzare per lui unae non mettere a rischio il rito di tutto il gruppo.Di fronte alla richiesta del, ritenuta irricevibile, i genitori hanno rifiutato e si sono rivolti a don Gaston Mugnoz Meritello, che in poche ore ha organizzato la ...

Il bimbo avrebbe fattoun, e questo episodio avrebbe portato il prete a decidere per due cerimonie separate, secondo quanto denuncia la famiglia del bimbo: 'Mio figlio forse per ...'Mio figlio è inciampato, non voleva faril" racconta il papà del bimbo - . Lui è dolcissimo e ha un buon rapporto con la sua classe tanto che tutti lo proteggono e gli vogliono bene, ...A far scattare il prete sarebbe stata la caduta di unin cui è inciampato il bambino . Tutti gli vogliono bene, lui è molto affettuoso con i compagni di classe. Baci e abbracci in continuazione. ...

Bambino autistico fa cadere un cero, il prete lo esclude dalla prima comunione con gli amici: «Per lui cerimon leggo.it

La cerimonia per la prima comunione di un bambino autistico di dieci anni celebrata in disparte rispetto agli altri 40 ragazzini della Chiesa dell'Assunta è diventata un caso a ...Un bambino autistico è stato escluso dal parroco dalla Prima Comunione. E' accaduto a Silvi, in provincia di Teramo.