F1 | Stefano Domenicali | “La Red Bull ha lavorato meglio degli altri | non interverremo sulle prestazioni delle macchine”

(Di lunedì 15 maggio 2023) Non ci sono dubbi che la Redstia avendo un rendimento dominante nel Mondiale 2023 di F1. La scuderia di Milton Keynes, finora, è riuscita a imporsi in tutte le gare disputate, ivi compresa la Sprint Race di Baku (Azerbaijan). Un’evidenza del grande lavoro svolto dalla squadra anglo-austriaca, che finora sta facendo la differenza rispetto alle altre. Max Verstappen e Sergio Perez si sono alternati come vincitori, evidenziando il proprio strapotere sulla durata, piuttosto che nelle qualifiche, dove i valori in pista sono stati un po’ diversi e dove soprattutto la Ferrari ha fatto vedere le cose migliori. Tuttavia, è la domenica che si conquistano i punti e in questo caso la Redha fatto quasi un altro sport. Da questo punto di vista, il CEO di F1,, ha lodato al Financial Times quanto messo ...

La Formula 1 che guarda al prossimo futuro valuta quale sia l'equilibrio ottimale di GP e gare Sprint in calendario. Un terzo del totale, immagina, il che vorrebbe dire arrivare anche a 7 - 8 eventi in una stagione da 23 - 24 GP. Poi c'è l' ampliamento della presenza globale, con indicazioni di un possibile ritorno in Corea ...... cosa si racconta a quel ' 33% di appassionati che segue la F1 da quattro anni o meno ', e al ' 40% di tifosi di sesso femminile ' recentemente evocati da, e ai nuovi fan americani...I 'boss' della Formula 1 Il manager piemontese si è infatti recato al matrimonio della figlia di Lawrence Stroll in compagnia dell'attuale boss della Formula 1,, e del team ...

F1, Stefano Domenicali: "La Red Bull ha lavorato meglio degli altri, non interverremo sulle prestazioni" OA Sport

Stefano Domenicali, boss del Circus ritiene che i regolamenti in vigore, compreso quello relativo al budget cap farà sì che il divario diminuisca nel tempo, ma sul resto afferma come non si possa ...Non ci sono dubbi che la Red Bull stia avendo un rendimento dominante nel Mondiale 2023 di F1. La scuderia di Milton Keynes, finora, è riuscita a imporsi in tutte le gare disputate, ivi compresa la Sp ...