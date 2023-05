F1 | GP Imola 2023 | programma | orari | tv | streaming Calendario fine settimana 19-21 maggio

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 maggio 2023) Dopo unadi pausa, torna in scena il Mondiale di Formula Unoe lo fa con il primo capitolo di una tripletta che ci condurrà tra Italia, Spagna e Principato di Monaco. Per il momento ci concentriamo sul weekend in arrivo, quello del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, sesto appuntamento della stagione. Sul tracciato dici attende una tappa quanto mai importante. La classifica generale vede Max Verstappen al comando con 119 punti contro i 105 di Sergio Perez. Terza posizione per Fernando Alonso con 75, quindi Lewis Hamilton quarto con 56, davanti a Carlos Sainz quinto con 44, George Russell sesto con 40 e Charles Leclerc settimo con 34. La tappa sul circuito del Santerno sarà una occasione di capitale importanza per Ferrari e Mercedes. La scuderia di Maranello, infatti, porterà un corposo pacchetto ...