F1 | Fernando Alonso potrebbe continuare a correre anche dopo il 2024

(Di lunedì 15 maggio 2023) Sarà stato il brillante inizio di stagione, sarà stato l’aver azzeccato la scelta di lasciare l’Alpine per approdare in Aston Martin:si sente carico come non mai. L’asturiano, due volte campione del mondo (2005, 2006), ha infatti fatto trapelare dal suo entourage di non voler smettere diin F1 – ha un contratto in scadenza nel– provando aa fare parte del circus più importante e prestigioso del motorsport fino ai 45 anni di età (al momento ne ha 41, a luglio ne compirà 42). Intervistato poi dal sito RacingNews365, su questa possibilità, lo stessoha detto: “Al momento non lo so, non ho ancora pensato a questa possibilità. Ho questi due anni in cui voglio vedere le cose, in cui voglio sviluppare le cose con la squadra. Ovviamente, siamo ...