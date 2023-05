F1 | Domenicali | “La Red Bull ha lavorato meglio degli altri”

(Di lunedì 15 maggio 2023) “Quest’anno bisogna dire la verità: la Redha fatto un lavoro migliore, è un dato di fatto. Ma sarei imprudente a dire che il campionato è finito”. Lo ha detto il CEO di F1, Stefanonel corso della conferenza Future of the Car orgnizzata dal Financial Times a Londra, in merito al dominio delle Reddi Verstappen e Perez in questo inizio di stagione. “Non possiamo intervenire sul rendimento delle squadre. Sono sicuro che ciò che abbiamo fatto in termini di regolamenti finanziari contribuirà a ridurre al minimo il divario dal punto di vista tecnico”, ha aggiunto in un evento in cui ha sottolineto l’importanza del lavoro in team (“Non puoi fare nulla da solo”), delle motivazioni (“In un business d’intrattenimento serve entusiasmo”) e della leadership (“Se segui l’emozione, ...

