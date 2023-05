Anderson, big della finanza, entra a far parte della società Lingotto, interamente posseduta da, la holding della famiglia Agnelli, con asset in gestione pari a oltre 3 miliardi di dollari. ......da sempre) appartiene alla famiglia Agnelli che la controlla attraverso la finanziaria...di proprietà della famiglia Friedkin che ha comprato la squadra nel 2020 dall'ex proprietario...Anderson, big della finanza, entra a far parte della società Lingotto, interamente posseduta da, la holding della famiglia Agnelli, con asset in gestione pari a oltre 3 miliardi di dollari. ...

Exor, James Anderson entra nella società Lingotto - Economia Agenzia ANSA

James Anderson, big della finanza, entra a far parte della società Lingotto, interamente posseduta da Exor, la holding della famiglia Agnelli, con asset in gestione pari a oltre 3 miliardi di dollari.James Anderson, the maverick fund manager, is returning to full-time investing a year after retiring from Baillie Gifford and is teaming up with the Agnelli family holding company for an ...