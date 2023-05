Exor | James Anderson entra in Lingotto | George Osborne presidente

...posseduta da- annuncia due nomine di alto profilo che rafforzano ulteriormente il proprio team e aumentano i servizi offerti. Lo comunica una nota della holding della famiglia Agnelli.......Anderson e George Osborne . Anderson entra a far parte di Lingotto "portando la sua ... Anderson - spiega una nota della società detenuta da, che controlla anche Repubblica - è stato in ......insieme ai francesi di Covea (a cui aveva ceduto PartnerRe e da cui aveva ricevuto in gestione oltre mezzo miliardo di masse). La notizia di oggi riguarda due ingressi illustri:quelli di...

Exor, James Anderson entra nella società Lingotto Agenzia ANSA

James Anderson, big della finanza, entra a far parte della società Lingotto, interamente posseduta da Exor, la holding della famiglia Agnelli, con asset in gestione pari a oltre 3 miliardi di dollari.