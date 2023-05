Ex Juve e Napoli | Llorente si ritira | 'E' stato un lungo viaggio' VIDEO

Il gol di Gleison Bremer contro la Cremonese porta la Juventus al primo posto della speciale classifica: ufficiale, staccato anche ilLa Juventus vince una partita di fondamentale importanza contro la Cremonese che permette alla squadra di Allegri di staccare l'Inter e consolidare il secondo posto.Piace da morire, l'olandese, e il suo valore si aggira intorno ai 40 milioni: ilci prova. Convinto. Con o senza Giuntoli : il ds, ormai in orbitama in attesa di chiarire la propria ...Notizie Calcio- Il collega Giancarlo Padovan è intervenuto ai nostri microfoni nel corso della trasmissione CN24Live. Queste le sue parole: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, ...

Giuntoli dal Napoli alla Juve, manca poco: tutti i dettagli Corriere dello Sport

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, commenta così il mancato rigore concesso a Osimhen in Monza-Napoli per contatto con Pessina ...Si chiude così il lungo post social firmato Fernando Llorente, attaccante spagnolo con un passato alla Juventus e anche nel Napoli: era arrivato nel 2019 con Ancelotti, prima di salutare nel 2021 ...