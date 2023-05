(Di lunedì 15 maggio 2023) Laprevede una crescita della zona euro dell'1,1% nel 2023 e dell'1,6% nel 2024 (in febbraio le stime rispettivamente 0,9 e 1,5%). Leggero aumento anche per l’Italia. Prevista stagnazione in Germania

... lacontinua a essere molto prudente sulle prospettive italiane. Il debito pubblico nella terza economia della zona euro è previsto stabile nel 2024, rispetto al 2023. Loading...:...Le previsioni economiche di primavera dellaeuropea tracciano un quadro solo fino a un ...8% e 1,6% rispettivamente), come per l'di cui fa parte: 1,1% di crescita quest'anno, 1,6% ...Sul fronte macroeconomico in arrivo le stime dellaeuropea. Previsti anche la produzione industriale dell'e l'indice dei prezzi all'ingrosso della Germania. Dagli Stati Uniti l'...

Eurozona, la Commissione Ue rivede al rialzo le previsioni sul Pil Il Sole 24 ORE

Avvio sopra la parità per le borse europee e per Piazza Affari, con il Ftse Mib in progresso dello 0,3% a 27.420 punti ...La Commissione prevede una crescita della zona euro dell'1,1% nel 2023 e dell'1,6% nel 2024 (in febbraio le stime rispettivamente 0,9 e 1,5%). Leggero aumento anche per l’Italia. Prevista stagnazione ...