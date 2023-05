Europei canottaggio | gli azzurri in ritiro a Varese in vista della competizione di Bled

Leggi su sportface

(Di lunedì 15 maggio 2023) Manca poco più di una settimana, poi inizierà l’Europeo Assoluto didi. Primaslovena, le nazionali Olimpica e Paralimpica sono in raduno per la rifinitura sulla composizione degli equipaggi.. La nazionale Olimpica è infatti a, sul bacinoSchiranna, con 48 atleti (32 uomini e 16 donne) e vi rimarrà fino al 22 maggio, giorno in cui tutta la compagine si sposterà in Slovenia. Per quanto riguarda la squadra Paralimpica, invece, si è optato per Piediluco, fino al 21 maggio con 12 atleti (sette uomini e cinque donne) per completare la composizione degli equipaggi sempre indegli. Dal 25 al 28 poi, tutti in Slovenia, per gli. SportFace.