Euroderby | San Siro ha vinto la Champions degli incassi

(Di lunedì 15 maggio 2023) Prima ancora di stabilire chi andrà a Istanbul e chi dovrà leccarsi le ferite, il ritorno dell'tra Inter e Milan segnerà un momento storico per il calcio italiano. Gli oltre 75mila fortunati che si sono accaparrati uno dei tagliandi (richiesta oltre il mezzo milione con uffici nerazzurri e biglietterie online spesso in tilt) garantiranno un incasso superiore ai 12 milioni di euro che non si è mai visto nella storia del nostro pallone e che demolirà anche il precedente primato fatto segnare dal Milan in occasione della gara d'andata: 10.461.705 euro. A rendere possibile il sorpasso, a parità di condizioni, sono stati i prezzi scelti dall'Inter: più alti rispetto ai cugini soprattutto una volta esaurita la fase della prelazione per gli abbonati. E' successo così che per prendere un secondo anello in rettilineo per il ritorno siano serviti 259 euro ed è stato ...