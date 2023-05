Estorsione | tentato omicidio | lesioni | chi sono i tifosi che hanno strigliato il Milan Ma Salvini | “Ci sono cose più importanti su cui indagare”

(Di lunedì 15 maggio 2023) Quasi le otto di sera di sabato e allo stadio di La Spezia va in scena l’inchino dei calciatori del, appena sconfitti dai padroni di casa, davanti ai capi della Curva Sud. Tutti in riga, compreso il mister Stefano Pioli, braccia conserte e parole di assenso masticate a bassa voce. Tutto bene, dunque. Lo è certamente per il presidente delPaolo Scaroni per il quale il confronto “è una cosa positiva”. Peccato che quegli ultras si portino dietro pagine di precedenti: dall’, al, dalla rissa alla rapina, alle. Ma tutto va bene, ci pensa l’euroderby a nascondere lo sporco sotto al tappeto. Del resto anche il ministro delle Infrastrutture Matteopare sulla stessa linea di Scaroni. Tanto da commentare in relazione a una ...

Estorsione, tentato omicidio, lesioni: chi sono i tifosi che hanno strigliato il Milan Il Fatto Quotidiano

