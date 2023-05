Esteri ed economia | le basi solide del Governo Meloni

Leggi su panorama

(Di lunedì 15 maggio 2023) In politica contano i fondamentali. Ilè per ora apposto con i fondamentali, cioè la politica estera e l’. La visita di Zelensky è stata un successo per tutte le istituzioni, ma perha forse un valore politico più alto. Non soltanto ribadisce il suo posizionamento internazionale Atlantico, ma la connette maggiormente al Quirinale, spesso pronto a bacchettare le posizioni più radicali deldi destra, e al Vaticano, che torna ad avere una maggiore centralità e vicinanza all’Occidente. Sono due relazioni importanti per il Presidente del Consiglio che può ricavare una triangolazione tra cattolicesimo, istituzioni e mandato politico. Resta ora un ultimo tassello: la rottura dolce del patto scellerato della via della Seta con la Cina siglato da Conte nel 2018 per ...