‘Estate al Polo’ | uno spazio in cui «sentirsi liberi» al Polo Museale dei Trasporti di Roma 

(Di lunedì 15 maggio 2023) Dal 15 giugno al 15 settembre si terrà la manifestazione Estate Al, all’interno deldeidi Roma. Il parco espositivo è ideato come un giardino, inaugurato nel 2004, con vecchi treni, locomotori, tram storici, treni regionali e una raccolta documentale composta da fotografie, cimeli, attrezzi del mestiere. Il cartellone di eventi arricchiranno l’offerta culturale capitolina, in questo luogo peculiare per storia, suggestioni, atmosfere, legate al trasporto e al sociale. Uno splendido esempio di cultura di conservazione dell’archeologia industriale. A raccontarci Estate Alc’è Rossella Taverna, Direttrice Artistica della manifestazione: «Estate Alè una rassegna musicale, e non solo, completamente gratuita. – dice Rossella – Si terrà in questo ...

