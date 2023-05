Esposito | Spalletti sta bene a Napoli Mi risulta che Accardi sarà il nuovo d s del Napoli

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 15 maggio 2023) Carmine, ex calciatore di Empoli e Fiorentina, nonchè amico stretto di Luciano, ha rilasciato un’intervista a "La Città del Pallone", in diretta su Radio Kiss Kiss. Queste le sue parole: “Luciano sta benissimo a, è diventato anche scaramantico e lo noto anche dalle telefonate che mi fa. Oggi ha staccato il telefono, ma so per certo che sarò presente alla festa finale al Maradona. -afferma- Ad agosto mi chiamavano pazzo quando dicevo che avrebbe vinto il campionato col, eppure avevo ragione perchè sapevo che senza certe personalità importanti sarebbe arrivato lontano.anche a me cheil ...