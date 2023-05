Esplosione nel centro di Lugansk | 007 Kiev dietro attentato a ministro locale

"Le foto non ledono l'immagine della categoria - aveva dichiarato Demichelis dopo l'...2023, mi sembra assurdo". E l'avvocato torinese incalza: "Da tempo è diventata una questione di ...Stando a fonti nei servizi di emergenza dei separatisti citati dall'agenzia Interfax, Kornet sarebbe rimasto ferito in seguito a un'centro di Lugansk. .Stando a fonti nei servizi di emergenza dei separatisti citati dall'agenzia Interfax, Kornet sarebbe rimasto ferito in seguito a un'centro di Lugansk. 2023 - 05 - 15 13:35:50 Prigozhin:...

Milano, grossa esplosione in centro: scoppia un furgone che trasportava bombole di ossigeno in via Pier Lombardo Corriere Milano

ASOLO - Un ragazzo di 21 anni di Altivole è rimasto coinvolto in una esplosione su un capannone della carrozzeria in cui stava lavorando. Mentre puliva della benzina a terra, per cause ...Incidente sul lavoro ad Asolo, in una carrozzeria di via primo maggio. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco Veneto: non è in gravi condizioni ...