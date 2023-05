Esami di Stato | ecco le nuove regole per chi affronterà la maturità

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 15 maggio 2023) nell’era post pandemia. Vietati i dispositivi elettronici Ormai è considerata superata la fase dell’emergenza Covid, quindi l’esame ditorna allepre-Covid. Secondo quanto stabilito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito saranno previste due prove scritte a carattere nazionale (le tracce saranno inviate dal Ministero) e un colloquio. Per quanto riguarda le commissioni, esse saranno composte da tre commissari interni, tre esterni e un presidente anch’esso esterno. Lo svolgimento delle prove Invalsi è un requisito di ammissione, ma non c’è connessione fra i risultati e gli esiti dell’Esame di. In una nota diffusa dal ministero, le prove si svolgeranno in locali “pienamente idonei allo svolgimento degli, sotto il profilo della sicurezza, dell’agibilità e dell’igiene, nonché dignitosi e ...