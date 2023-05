Erin Doom | svelata l' identità dell' introversa e riservata scrittrice di bestseller

(Di lunedì 15 maggio 2023) Capelli lunghi biondi, il tailleur celeste e il volto sorridente., l'autrice best - seller di Il Fabbricante di Lacrime e Nel modo in cui cade la neve , con i quali ha venduto oltre 700 ...

Capelli lunghi biondi, il tailleur celeste e il volto sorridente., l'autrice best - seller di Il Fabbricante di Lacrime e Nel modo in cui cade la neve , con i quali ha venduto oltre 700 mila copie nel 2022, si è mostrata per la prima volta in pubblico a ...Il meccanismo sembra piacere ai big dell'editoria: guardando le classifiche di vendite dell'ultimo anno emerge che la scrittrice più venduta a livello nazionale è, una giovane italiana ...Nella puntata andata in onda il 14 maggio del popolare programma televisivo Che Tempo Che Fa , l'autriceha finalmente deciso di mostrare il suo volto al grande pubblico, rompendo così il velo di anonimato che ha caratterizzato i suoi primi anni di carriera. Non solo, laha anche avuto l'...

Erin Doom, aka Matilde, in 10 foto AGI - Agenzia Italia

Si chiama Matilde e ha i capelli lunghi biondo-ramati. Ecco chi è Erin Doom, la scrittrice più amata d'Italia nel 2022, e perché finora non aveva voluto rivelare la sua identità (nemmeno agli amici) ...Con i primi due libri, "Il Fabbricante di Lacrime'' e ''Nel modo in cui cade la neve'', ha venduto 700 mila copie nel 2022. Torna in libreria con il suo terzo romanzo "Stigma" ...