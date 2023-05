Erin Doom spiega perché ha svelato la sua identità segreta | “Mi chiamo Matilde”

(Di lunedì 15 maggio 2023) La scrittriceha rivelato la sua veranel salotto di Che tempo che fa la scorsa domenica, dichiarando di chiamarsie di essere emiliana.è una giovane e brillante under 30 che nella sua carriera di scrittrice ha venduto oltre 200.000 copie – oltre ad essersi laureata in legge – ed è da sempre molto timida e introversa. Proprio questa sua indole l’ha spinta a celare la suacosì a lungo. “Sono sempre stata una persona introversa, molto schiva e ho scelto l’anonimatoè più adatto alla mia indole”, hato a Fabio Fazio. Con il passare del tempo, però, ha avvertito la sensazione essersi persa qualcosa di importante e così ha deciso di uscire allo scoperto.ha anche ...

Nel corso della puntata di Che tempo che fa del 14 maggio è stata svelata in diretta tv l' identità di Erin Doom, scrittrice che negli scorsi anni è stata circondata da uno dei più fitti misteri del mondo editoriale italiano. In un modo molto simile a quanto accaduto per Elena Ferrante , infatti, ... 'Vorrei ringraziarli tantissimo per tutto il sostegno che mi hanno dato in questi anni, anche senza vedermi, fidandosi di ciò che ho scritto.' Il messaggio di Erin Doom (Matilde) per tutti i suoi lettori a #CTCF Giovane, bella, simpatica: svelata sul palcoscenico di Fabio Fazio l'identità dell'autrice da centinaia di migliaia di copie. È lei ad aver deciso di venire allo scoperto

Erin Doom si è presentata dopo un lungo anonimato: dietro questo pseudonimo si cela Matilde, una ragazza molto timida e introversa.Nel corso della puntata di Che tempo che fa del 14 maggio è stata svelata in diretta tv l' identità di Erin Doom, scrittrice che negli scorsi anni è stata circondata da uno dei più fitti misteri del m ...