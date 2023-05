Erdo?an va al ballottaggio in un clima di tensione

Se nessuno supererà il 50 per cento al primo turno, si andrà alil 28 maggio. Erdoan si è detto pronto a lasciare in caso di sconfitta: 'Chi non rispetta il risultato delle urne non ha ...Se nessuno supererà il 50 per cento al primo turno, si andrà alil 28 maggio. Erdoan si è detto pronto a lasciare in caso di sconfitta: 'Chi non rispetta il risultato delle urne non ha ...

Erdogan pronto a lasciare in caso di sconfitta - L'Osservatore Romano L'Osservatore Romano

Con un’affluenza del 90 per cento, il presidente turco ha riconosciuto la necessità del ballottaggio. Le prossime due settimane saranno ad alto rischio di accuse di brogli e metteranno alla prova la t ...È lotta all’ultimo voto nelle elezioni presidenziali in Turchia e il ballottaggio fra il presidente Recep Tayyip Erdogan e lo ...