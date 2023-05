Erdo?an è davanti ma non basta In Turchia si va verso il ballottaggio con K?l?çdaro?lu

(Di lunedì 15 maggio 2023) Erdo?an spera ancora di vincere le elezioni al primo turno. Con il 99,63 per cento delle schede scrutinate, il presidente turco ha ottenuto il 49,60 per cento dei voti, il suo sfidante re... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il presidente uscente in testa ma per pochi voti non raggiunge la soglia del 50%: sarà sfida con Kemal Kilicdaroglu ...Il presidente uscente Recep Tayyip Erdoga in testa ma, per la prima volta in 20 anni, senza superare il 50% dei voti: dovrà confrontarsi nuovamente con lo sfidante Kemal Kiliçdaroglu il 28 maggio ...