Erdogan costretto al ballottaggio il 28 maggio

(Di lunedì 15 maggio 2023) "Credo che vinceremo al primo turno, non abbiamo i risultati finali ma siamo in netto vantaggio, altri stanno cercando di ingannare le persone dicendo che sono avanti". Sono alcuni stralci del ...

Sono alcuni stralci del discorso del presidente della Turchia Recep Tayyip, stanotte, affacciato al balcone dal quartier generale del suo partito Akp. Un discorso iniziato cantando una ...Per la prima volta il presidente della Repubblica, Recep Tayyip, capo del Partito islamico Giustizia e Sviluppo , non ha superato il 50 per cento dei voti ed è statoal ...è stato "" al ballottaggio O invece nemmeno stavolta l'opposizione unita è riuscita a battere il "Sultano", nonostante fosse apparsa la più forte di sempre È questione di punti di ...

Elezioni Turchia, Erdogan costretto al ballottaggio: accuse incrociate sui conteggi, grande sfida il 28 maggio Corriere della Sera

Il “sultano” non sfonda. Ma resta in piedi e si appresta ad andare al ballottaggio del 28 maggio da una posizione di relativa forza.Intervista a Valeria Giannotta, direttrice scientifica dell'Osservatorio Turchia del Cespi - "Se non ci saranno colpi di scena, è molto probabile che al ballottaggio del 28 maggio Erdogan vincerà" per ...