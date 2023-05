Equitazione | Piazza di Siena 2023 | montepremi da record | pari a 1 000 000 di euro

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 maggio 2023) L’evento dipiù importante del panorama italiano è sempre più vicino: dal 25 al 28 maggioinfatti, a Roma, si terrà il SIO di Romadi– Master d’Inzeo, che in questa edizione avrà undaa 1.000.000 di. Tutto è pronto, o quasi, per le quattro giornate di gara, con le dieci categorie internazionali in agenda e i percorsi disegnati dallo ‘chef de piste’ Uliano Vezzani, in un campo allargato dallo sfruttamento dei corridoi laterali, per un totale di 10.560 metri quadrati con 150 metri di lunghezza e 66 di larghezza. Ma come sarà suddiviso il? Quattro le gare clou: la Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo (220.000) di venerdì 26, il Trofeo Loro Piana ...